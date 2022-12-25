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Лыжник Устюгов решил не выступать на «Красногорской лыжне» после инцидента с Большуновым

Игнат Далакян
17:55 25.12.2022
Большунов, в свою очередь, посоветовал Устюгову бегать гонки с видеокамерой.
Лыжник Устюгов решил не выступать на «Красногорской лыжне» после инцидента с Большуновым
© Фото: Роман Кручинин, РИА Новости
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Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов после инцидента в спринте классическим стилем с Александром Большуновым решил досрочно завершить соревнования на «Красногорской лыжне». Об этом он рассказал после окончания гонки.

«Думаю, я не выйду на старт здесь. Пока не хочется, такое настроение, что бежать не хочу», - цитирует ТАСС Устюгова.

Сергей Устюгов в гонке на этапе Кубка России занял пятое место. Он отказался участвовать в церемонии награждения соревнований, поскольку остался недоволен решением жюри не наказывать ставшего вторым трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за некорректное, по его мнению, поведение на трассе.

«Но я останусь, просто покатаюсь здесь пару раз и уеду в конце соревнований. Побуду, потусуюсь, погуляю по новогодней Москве и выдвинусь в сторону дома», - добавил он.

Сергей Устюгов после финиша не пожал руку Александру Большунову, который, в свою очередь, считает, что действовал в пределах правил.

После спринта классическим стилем на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске посоветовал партнеру по сборной
Сергею Устюгову, обвинившего его в нечестной борьбе, выступать в гонках с видеокамерой.

«На самом деле, там просто внутренний радиус, и я выскакивал чуть-чуть вроде бы впереди, там не было вариантов, потому что поворот почти на 180 градусов, надо было занимать внутренний радиус. Устюгов думает, что были нарушены правила? Ну пускай теперь с камерой бегает», - сказал Большунов.

Ранее победу в гонке на 15 км на Кубке России одержал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Спортсмен преодолел трассу за 35 минут и 56,7 секунды. Соревнования проходили в Пермском крае.

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