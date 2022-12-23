В стране и мире Госсовет Татарстана одобрил переименование должности президента республики Анастасия Бобылева Теперь глава региона будет называться раисом. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Татарстан сменит название должности руководителя региона с президента на раиса. Проект о переименовании был одобрен Госсоветом Татарстана в окончательном чтении. Закон вступит в силу после окончания срока полномочий действующего президента региона Рустама Минниханова. Официальное название должности будет звучать так: глава - раис Республики Татарстан. Раис - название титула арабского происхождения. Его переводят как «глава», «президент», «начальник», «босс». По словам председателя парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина, слово отображает исторические, культурные и национальные особенности населения региона. Ранее в Татарстане спустили на воду новый малый ракетный корабль «Наро-Фоминск». Экспертное мнение и аналитика