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Белоусов заявил, что Россия справится со всеми задачами без мобилизации экономики

Анна Касаткина
17:14 27.12.2022
По словам вице-премьера, в мобилизации экономики сейчас «нет смысла».
Белоусов заявил, что Россия справится со всеми задачами без мобилизации экономики
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Создавать мобилизационную экономику в стране нет смысла, у властей достаточно резервов для решения задач. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас в таком плане смысла никакого нет, просто не получится этого сделать», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Белоусова, у правительства есть досрочно рычагов и резервов, чтобы решать задачи, «которые ставили президент и сама жизнь».

Вице-премьер также считает, что не нужны дополнительные ограничения на вывоз капитала, так как их уже ввели западные партнеры. Бизнесмены понимают, «что выводить деньги некуда и очень опасно», подчеркнул Белоусов.

В интервью вице-премьер также рассказал о состоянии российской экономики в следующем году. По его словам, ВВП России в 2023-м составит «около нуля».

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