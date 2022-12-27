Туроператор рассказал, как россияне, не сумевшие полететь в Египет, могут вернуть деньги

По словам Воскана Арзуманова, все туристы, чей отдых не состоялся по причине отмены рейсов, могут обратиться по месту бронирования с заявлением о полном возврате денежных средств.

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Авиакомпания iFly уведомила о вынужденной отмене рейсов из России в Египет. Как отмечает туроператор TEZ TOUR, это связано с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании и ограничениями на пролет через ряд других государств.

При этом, по словам представителей авиаперевозчика, обязательства по вывозу туристов с курортов Египта выполнены практически в полном объеме. На рейсах других компаний домой вернулись более семи с половиной тысяч россиян. Тем же, у кого сорвалась поездка, пообещали вернуть деньги.

«Все туристы, чей отдых не состоялся по причине отмены рейсов, могут обратиться по месту бронирования с заявлением о полном возврате денежных средств. Авиакомпания iFly продолжает работу по согласованию документов на возобновление маршрута из российских городов в Египет. При положительном решении компания готова восстановить полетную программу в кратчайшие сроки», - сказал в беседе со «Звездой» генеральный директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

Проблемы с перевозкой российских туристов в Египет у компании iFly начались в середине декабря, когда из-за вопросов со страховкой Иордания закрыла небо для ее самолетов. Были отменены все запланированные рейсы, в московских аэропортах застряли сотни пассажиров. Была предпринята попытка проработать альтернативный маршрут через воздушное пространство Сирии. Однако согласовать этот вариант перелета не удалось

Ранее в пресс-службе туроператора TEZ TOUR заявили, что туристам, которые не смогли вылететь в Египет из-за отмены рейсов авиакомпании iFly, вернут деньги. Также отмечалось, что для возврата денежных средств необходимо аннулировать заявку и заполнить заявление. По вопросам аннуляции следует обращаться в турагентство по месту бронирования, в случае оформления тура на сайте туроператора нужно аннулировать его самостоятельно в личном кабинете, не улетевшим 15, 16 и 17 декабря следует написать на почту.