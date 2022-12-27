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ФАС признала «Мегафон» виновным в необоснованном повышении цен

Сергей Лебедев
16:57 27.12.2022
В ходе административного расследования определят размер штрафа для компании.
ФАС признала «Мегафон» виновным в необоснованном повышении цен
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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ФАС России признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство. В ведомстве сочли, что оператор в мае этого года необоснованно повысил тарифы на услуги связи для 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12%.

«Уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции (индексу потребительских цен) с начала 2022 года. Служба провела анализ экономической обоснованности повышения и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. По мнению ведомства, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», - говорится в заявлении антимонопольной службы.

ФАС выдала «Мегафону» предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня. В ходе административного расследования определят размер штрафа для компании.

Напомним, в октябре ФАС выявила случаи завышения цен продавцами на армейскую амуницию. В итоге продавцы амуниции получили предупреждения от прокуратуры.

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