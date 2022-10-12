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ФАС выявила случаи завышения цен продавцами на армейскую амуницию

Марина Крижановская
21:01 12.10.2022
Сообщается, что продавцы амуниции уже получили предупреждения от прокуратуры.
ФАС выявила случаи завышения цен продавцами на армейскую амуницию
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Случаи завышения стоимости продукции армейского назначения констатировала Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). При этом не уточняется величина превышенной стоимости товаров для армии.

Сообщается, что продавцы амуниции уже получили предупреждения от прокуратуры. Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров», - цитирует ФАС агентство.

«Военторг» рекомендовал дочерним обществам реализовывать армейскую экипировку с наценкой не выше 15%, - сообщили РИА Новости в антимонопольной службе.

В конце августа ФАС заявляла о намерении провести анализ причин роста цен на спецодежду и снаряжение для армии. Отмечено, что антимонопольная служба направила запросы в торговые сети с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию.


 

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