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В МИД России рассказали о попытках США вытеснить с рынка российскую военную продукцию

Анна Касаткина
16:28 27.12.2022
Американцы оказывают неприкрытое давление на военно-политическое руководство стран, в силовых структурах которых состоит российская авиация, рассказала представитель ведомства Мария Захарова.
В МИД России рассказали о попытках США вытеснить с рынка российскую военную продукцию
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Соединенные Штаты пытаются вытеснить с рынка российскую военную технику и навязать покупателям свою продукцию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, США, в частности, через свои посольства оказывают неприкрытое давление на военно-политическое руководство стран, в силовых структурах которых состоят российские или советские самолеты и вертолеты. Американские эмиссары, отметила Захарова, убеждают партнеров прекратить эксплуатацию техники и затем передать ее через прозападных посредников киевскому режиму. При этом в качестве основного аргумента используются инсинуации о якобы неспособности РФ обеспечить качественное техобслуживание техники и поставку оригинальных запчастей для ремонта, добавила она.

«С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнерами по имеющимся и будущим проектам», - подчеркнула Захарова.

Имевшие место в редких случаях задержки с поставкой продукции связаны с санкционными угрозами «коллективного Запада» международным транспортным компаниям, сотрудничающим с Россией, пояснила представитель МИД.

«Налицо еще один бесспорный факт недобросовестной конкуренции со стороны США и их союзников. Вытесняя российскую технику с иностранных рынков, американцы одновременно навязывают нашим партнерам свои образцы, отстаивая таким образом в первую очередь интересы собственного ВПК», - заключила Захарова.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россию следует лишить способности пополнять запасы вооружений.

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