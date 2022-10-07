Приволжские таможенники задержали подозреваемого в отправке военных товаров в США и Европу

Задержанный житель Нижегородской области в течение двух лет отправил за границу более тысячи посылок с запрещенными товарами.

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Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды товаров военного назначения в США и страны Европы.

Подозреваемого жителя Нижегородской области задержали при попытке отправить в США и Великобританию партию наушников, входящих в комплект боевой экипировки «Ратник». Речь идет о гарнитуре с активной системой защиты слуха, подобная продукция запрещена к гражданскому обороту.

Нелегальной торговлей подозреваемый занимался через социальные сети. В квартире задержанного провели обыск и нашли многочисленные банковские карты, оформленные на посторонних лиц. Сейчас в отношении дельца возбуждены сразу четыре уголовных дела.