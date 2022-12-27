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В бундестаге раскритиковали Шольца за его решение по Украине

Анна Касаткина
15:36 27.12.2022
Глава комитета по обороне считает отказ от поставок Киеву танков ошибочным.
В бундестаге раскритиковали Шольца за его решение по Украине
© Фото: Janine Schmitz, photothek.net via, GlobalLookPress
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Глава комитета обороны бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала политику канцлера Германии Олафа Шольца в отношении Украины. По ее мнению, отказ поставить Киеву танки «пугающе недальновиден».

«Отказ канцлера предоставить Украине танки... не только непостижим, но и пугающе недальновиден», - сказала Штрак-Циммерман в интервью RND.

Она отметила, что блокировать поставки военной помощи Украине, вероятно, предлагают советники канцлера, однако ответственность за эти решения в конечном счете несет именно он. Советники канцлера, по ее словам, «отстают от волны и совсем не мыслят стратегически».

«Я считаю этот отказ очень большой ошибкой. Меня выводит из себя, когда я оглядываюсь на прошедшие месяцы и вижу, какие абсурдные дискуссии у нас велись», - заявила глава оборонного комитета.

Штрак-Циммерман также призвала немедленно отправить вооружение Украине и пообещала не ослаблять давление на коллег, которые противятся решению о поставках танков.

В середине декабря Шольц заявил, что ФРГ не планирует передавать Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. По его словам, это предотвратит прямую конфронтацию между Россией и НАТО.

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