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Захарова: РФ неукоснительно исполнит все обязательства по поставкам военной продукции

Анна Назайкина
15:19 27.12.2022
Она отметила «неприкрытое давление» Вашингтона на государства, у которых есть самолеты и вертолеты российского производства.
Захарова: РФ неукоснительно исполнит все обязательства по поставкам военной продукции
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Москва неукоснительно исполнит все обязательства по поставкам военной продукции своим партнерам. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Комментарий дипломата по поводу готовности РФ продолжать поставки продукции военного назначения был размещен на официальном сайте МИД.

«С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнерами по имеющимся и будущим проектам», - подчеркнула она.

Захарова отметила «неприкрытое давление» Вашингтона на государства, у которых есть самолеты и вертолеты российского (советского) производства. По ее мнению, США пытаются добиться от этих стран прекращения эксплуатации такой техники, чтобы они передали ее Киеву.

«В качестве основного аргумента ими злонамеренно продвигаются инсинуации о якобы неспособности Российской Федерации в современных условиях обеспечить ее качественное техническое обслуживание и поставку оригинальных запасных частей, необходимых для ремонта», - заявила дипломат.

Дипломат объяснила, что в редких случаях в действительности происходили задержки, однако такие ситуации складывались из-за агрессивной политики санкций  в отношении РФ и угроз западных стран в адрес транспортных компаний, которые сотрудничают с Москвой.

Захарова подчеркнула, что это в очередной раз доказывает недобросовестность Соединенных Штатов и их союзников в данном вопросе, а также стремление Вашингтона вытеснить российскую технику с зарубежных рынков и навязать партнерам РФ свои образцы.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о сокращении возможностей Запада «рулить» в мировой экономике.

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