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Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте Москвы в Новый год будет бесплатным

Анна Назайкина
15:14 27.12.2022
Москвичи смогут бесплатно воспользоваться транспортом с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января.
Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте Москвы в Новый год будет бесплатным
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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В новогоднюю ночь москвичи смогут прокатиться на метро, МЦК и наземном транспорте бесплатно, говорится в сообщении в пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь - с 20.00 мск 31 декабря до 06.00 мск 1 января - будет бесплатным», - приводит выдержку из сообщения ТАСС.

Кроме того, утверждается, что в столичной подземке будет вестись прямая трансляция новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

На эскалаторах и в наземном транспорте пассажиры смогут услышать пожелания от таких знаменитостей, как Сергей Безруков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Анита Цой, Клава Кока и других, добавили в мэрии.

Ранее в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, когда и почему на Кольцевой линии метро поезда будут ходить только в одну сторону.

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