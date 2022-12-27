В стране и мире В палате Саакашвили провели обыск Сергей Лебедев Причина проведенных мероприятий в данный момент неизвестна. © Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: В понедельник в медицинской палате бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошел обыск. Об этом заявила член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Саркеулидзе. «Комната описана. Я не знаю, что там изъяли, но был произведен обыск. С точки зрения безопасности претензий к этому у нас нет, но с какой целью сейчас приняты такие строгие меры, я, конечно, не знаю», - передает Sputnik Грузия слова политика. Напомним, ранее появились кадры, снятые на камеру видеонаблюдения, с Михаилом Саакашвили, который проходит лечение в клинике «Вивамед». Видео опубликовала Пенитенциарная служба Грузии. На кадрах зафиксировано буйное поведение пациента. Экс-президент спорит с работниками медицинского учреждения, кричит на них, размахивает руками, бросается предметами и курит сигареты. Экспертное мнение и аналитика