Он подчеркнул, что только договоренность между США и РФ может привести к миру, в то время как переговоры России и Украины ни к чему не приведут.

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Мира на Украине можно достичь только если США захотят этого. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet. Он подчеркнул, что украинцы будут готовы сражаться до тех пор, пока Соединенные Штаты оказывают военную и финансовую помощь.

«Украина сможет воевать только до тех пор, пока Соединенные Штаты будут поддерживать ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира, то мир будет», - считает Орбан.

Венгерский премьер отметил, что заранее предугадать итоги переговоров и оценить готовность Украины отдать часть своих территорий невозможно, однако в ходе обсуждений должно решиться, кто что отдает и получает.

«Они знают только то, о чем они хотят договориться. Остальное, что они дают и что получают, решается в ходе переговоров», - заявил он.

Ранее Орбан обвинил Киев в многолетнем и системном нарушении прав национальных меньшинств. Он отметил, что Венгрия не готова поддерживать Украину в международных отношениях, пока этот вопрос не будет решен.