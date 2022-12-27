Четыре человека задержаны в Донецке после убийства семьи в Макеевке

Накануне в частном доме в Мекеевке нашли тела восьми человек, в том числе троех детей.

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Четыре человека задержаны в Донецке после жестокого убийства семьи в Макеевке в ДНР. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Накануне в частном доме в Мекеевке нашли тела восьми человек, в том числе троих детей. На место происшествия выехали следователи-криминалисты военного СУ СК РФ по Объединенной группировке войск.

Им удалось оперативно определить машину, на которой подозреваемые уехали с места преступления.

«В одной из квартир в г. Донецке были задержаны 4 человека. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, 3 магазина к нему, а также 2 гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу», - говорится в сообщении.

Ранее в республиканском Министерстве внутренних дел сообщили, что подозреваемые назвали цель совершенного преступления - они хотели угнать автомобиль и похитить ценности из частного дома.