Иммунолог объяснил подъем заболеваемости свиным гриппом

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Наивысший уровень заболеваемости свиным гриппом придется на ближайшие дни. В этом уверен врач-иммунолог Владислав Жемчугов. В беседе со «Звездой» он спрогнозировал дальнейшее развитие болезни.

«Общие закономерности позволяют мне сказать, что к Новому году будет пик заболеваемости, потом затишье. Люди разойдутся по домам с предприятий, заводов, школ и вузов. Второй пик начнется после возвращения с зимних каникул», - заявил Жемчугов.

Тяжелое течение болезни обусловлено низким уровнем коллективного иммунитета к ней, уточнил врач. С течением времени штамм H1N1 будет переноситься легче.

«Коронавирус был тяжелым и с высокой летальностью, потому что он был впервые. Сейчас базовый уровень коллективного иммунитета сформировался и теперь он будет протекать легко и войдет в состав группы ОРВИ. А свиной грипп такой тяжелый, потому что его не было. Он был в 2009 году, уровень иммунитета к нему низкий, поэтому и течение болезни тяжелое. А дальше все будет зависеть от уровня вакцинации», - уверен врач-иммунолог.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вирус свиного гриппа обнаружен во всех российских регионах. Несмотря на это, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом немного снизился, уточнили в надзорном ведомстве.