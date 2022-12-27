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Вирус свиного гриппа обнаружен во всех регионах страны

Ян Брацкий
11:51 27.12.2022
При этом показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%.
Вирус свиного гриппа обнаружен во всех регионах страны
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Вирус свиного гриппа А (H1N1) 2009 года обнаружен во всех российских регионах. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А (H1N1) 2009, который зафиксирован во всех российских регионах», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Несмотря на это, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом немного снизился, уточнили в Роспотребнадзоре.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших за неделю составило 1,7 млн человек», - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Что касается эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, то она остается стабильной, отметили специалисты. На 51-й неделе 2022 года зарегистрированы чуть более 47 тысяч заболевших в России.

На прошлой неделе заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова завила, что в Москве преодолен пик заболеваемости гриппом и ОРВИ без жестких мер. На протяжении последних трех недель количество заболевших стремительно уменьшается. По словам заместителя мэра, активный рост заболеваемости, который особенно коснулся детей, пришелся на первые числа ноября, достигнув пика к концу месяца. Оперативно принятые на всех уровнях меры позволили быстро справиться с мутировавшим вирусом свиного гриппа и победить его без жестких ограничений для москвичей.

Экспертное мнение и аналитика
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