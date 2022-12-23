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Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ пройден в Москве

Вероника Волосунова
07:52 23.12.2022
Последние три недели наблюдается падение заболеваемости. Результатов удалось достичь без жестких мер.
Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ пройден в Москве
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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В Москве преодолели пик заболеваемости гриппом и ОРВИ без жестких мер. На протяжении последних трех недель количество заболевших стремительно уменьшается. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ», – заявила в интервью РИА Новости Анастасия Ракова.

По словам заместителя мэра, активный рост заболеваемости, который особенно коснулся детей, пришелся на первые числа ноября, достигнув пика к концу месяца. Оперативно принятые на всех уровнях меры позволили быстро справиться с мутировавшим вирусом свиного гриппа и победить его без жестких ограничений для москвичей.

«Еще в начале ноября мы увидели рост заболеваемости среди детей, очень быстро обеспечили мониторинг, что это за вирус, сразу было понятно, что это грипп. Мы секвенировали этот грипп и поняли, что это свиной грипп, но очень сильно мутировавший по сравнению с 2009 и 2016 годами, отработали всю систему работы с ним на поликлиническом и стационарном уровне, и это позволило нам пройти пик заболеваемости этой осенью достаточно незаметно для москвичей, каких-либо ограничений, жестких мер, закрытия мы не предпринимали. По всей стране запаздывает волна, а мы ее уже прошли», – отметила Ракова.

Ранее специалисты посоветовали вакцинироваться, чтобы снизить уровень распространения вирусов перед новогодними праздниками. 

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