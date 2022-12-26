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Итоги года и планы на будущее: как прошла встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге

Роман Закурдаев
22:57 26.12.2022
Участники саммита также обсудили вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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В понедельник в Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств. Они подвели итоги года и обозначили планы на будущее в условиях жесткого давления.

В своей вступительной речи российский президент Владимир Путин поблагодарил коллег за развитие всестороннего сотрудничества. Отдельно он коснулся вопросов, связанных с проблемами обеспечения безопасности на пространстве СНГ.

«К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие», - отметил Владимир Путин.

Не менее важной задачей, по мнению российского президента, остается и сохранение тесных культурных связей. В подтверждении своих слов он напомнил, что ранее его коллеги по СНГ поддержали идею провести Год русского языка в странах Содружества в 2023 году. Кроме того, Казахстан выступил с инициативой создания под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка.

«Конечно же, непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и, как Вы правильно отметили, укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению. Присвоение Санкт-Петербургу официального статуса «Культурная столица Содружества» в 2023 году послужит на благо укрепления культурных связей между странами СНГ», - добавил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, в последний раз в Санкт-Петербурге на неофициальную встречу лидеры стран-участниц СНГ собирались в минувшем октябре. Тогда Владимир Путин заявил, что конфликты между странами Содружества требуют выработки новых мер.

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