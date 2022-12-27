В стране и мире Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Зиничеву в Москве Анна Назайкина Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей главы МЧС, спасая жизнь человеку. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Зиничеву. Скульптуру работы Михаила Баскакова установили на Кременчугской улице в сквере Дмитрия Михайлика, расположенного напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России. Памятник Евгению Зиничеву представляет собой ростовую фигуру на постаменте сложной конструкции. Основной задачей художника было отразить деятельность Зиничева на посту главы МЧС, показав его стремление непосредственно участвовать в решении сложных вопросов. Евгений Зиничев героически погиб 8 сентября прошлого года при исполнении служебных обязанностей главы МЧС, спасая жизнь человеку. Экспертное мнение и аналитика