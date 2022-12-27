В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Зиничеву в Москве

Анна Назайкина
10:49 27.12.2022
Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей главы МЧС, спасая жизнь человеку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Зиничеву.

Скульптуру работы Михаила Баскакова установили на Кременчугской улице в сквере Дмитрия Михайлика, расположенного напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России.

Памятник Евгению Зиничеву представляет собой ростовую фигуру на постаменте сложной конструкции.

Основной задачей художника было отразить деятельность Зиничева на посту главы МЧС, показав его стремление непосредственно участвовать в решении сложных вопросов. 

Евгений Зиничев героически погиб 8 сентября прошлого года при исполнении служебных обязанностей главы МЧС, спасая жизнь человеку.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:12 Спорт
РФС перенес голосование по вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
11:13 В стране и мире
Путин на встрече с Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия находятся в постоянном контакте
10:18 В стране и мире
СМИ: Сирия разрешила пролет российских гражданских самолетов через свое пространство
10:05 В стране и мире
Убийство восьми человек раскрыто в Макеевке ДНР
20:18 В стране и мире
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
Популярное
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс
Видео
Лукашенко предрек самый удачный и счастливый год
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Видео
СК России показал кадры с места убийства матерью трех детей в Екатеринбурге
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.