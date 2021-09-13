Трагедия для страны: как прощались с министром МЧС России Евгением Зиничевым

Москва, 10 сентября, семь часов утра. Улица Ватутина, Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Нескончаемый поток людей. В руках у всех - цветы. Разговоров почти нет. Только шум от тысяч ног, идущих к главному входу Центра, перебиваемый печатным шагом сменяющегося почетного караула. И эти четкие шаги, как звук метронома. С погибшим 8 сентября во время учений Министром МЧС России Евгением Зиничевым пришла прощаться вся страна.

«МЧС России с прискорбием сообщает, что, находясь на арктических учениях, министр МЧС России, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев трагически погиб», - приводятся слова замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича.

Это сообщение стало шоком. Шоком для всех. В него не верили, надеялись на ошибку. Но ошибки не было.

Перед этим министр был на тушении лесных пожаров, которые едва не стали национальной трагедией. Разбирался со схемой расстановки зарядов на реках, скованных льдом, был на разборе завалов обрушившегося от взрыва газа жилого дома, успокаивал жителей деревень и поселков, подтопленных и разрушенных небывалыми ливнями, ударившими по стране. А потом единственный неверный шаг человека на обрыве возле бурной реки и единственное действие, которое в этот момент вышло на уровне рефлекса - удержать и спасти - решили судьбу Евгения Зиничева.

«Рождается человек просто спасать. Те люди, которые к этому готовы - Евгений Николаевич был таким», - поделился Герой России, заслуженный спасатель РФ, заместитель начальника отряда Центроспас Владимир Легошин.

Евгений Зиничев не любил говорить ни о своих заслугах, ни о своих боевых наградах имени двух Александров: Суворова и Невского. Теперь к ним прибавилась еще и Золотая звезда Героя Российской Федерации. Посмертно.

Шоком случившееся 8 сентября под Норильском стало и для Президента России Владимира Путина. И поэтому было сказано минимум слов – только короткие соболезнования вдове и сыну человека, который ушел из жизни, спасая другого.

Проститься с Евгением Зиничевым действительно пришли все. И министр обороны Сергей Шойгу, который в начале 90-х создавал министерство по чрезвычайным ситуациям и точно так же, как потом Зиничев, сам приезжал в зоны катастроф; и первый заместитель главы Минобороны Руслан Цаликов, который тоже работал в МЧС и тоже - первым замом.

Трагедией это стало и для тех, кто понимает, что такое спасать и защищать: для губернатора Тульской области Алексея Дюмина и Виктора Золотова - директора федеральной службы войск национальной гвардии. Их с Евгением Зиничевым связывало многое – вместе служили в охране главы государства. Проститься приехали и коллеги по правительству - премьер Михаил Мишустин, Министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минздрава Михаил Мурашко, зампреды правительства Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Александр Новак, спикер совета федерации Валентина Матвиенко.

«Он каждый день, можно сказать, пропускал через себя чужую беду и был неравнодушным человеком», - рассказала Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Для людей, лично знавших Евгения Зиничева, минуты прощания были особенно тяжелыми.

«Он немного проработал на этом посту. Мне даже пришлось представлять его в качестве министра в мае 2018 года. Но за эти три года ему очень много удалось сделать, особенно в части переоснащения современными средствами спасения», - указал зампред Правительства РФ Юрий Борисов.

К Национальному центру управления в кризисных ситуациях МЧС России по-прежнему идет нескончаемый поток людей. В руках - цветы. Разговоров почти нет. С погибшим 8 сентября во время учений министром МЧС России Евгением Зиничевым прощалась вся страна. Министр МЧС, Герой Российской Федерации Евгений Николаевич Зиничев похоронен в Петербурге на Северном кладбище, рядом с могилами отца и матери.