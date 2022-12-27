Шойгу в День спасателя почтил память и возложил цветы к монументу сотрудникам МЧС в Москве

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков в День спасателя почтили память и возложили цветы к монументу спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС.

Также Сергей Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву, который погиб 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей, спасая жизнь человеку.

Скульптура работы Михаила Баскакова была установлена на Кременчугской улице в сквере Дмитрия Михайлика, расположенного напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России.

Памятник Евгению Зиничеву представляет собой ростовую фигуру на постаменте сложной конструкции. Основной задачей художника было отразить деятельность Зиничева на посту министра МЧС, показав его стремление непосредственно участвовать в решении сложных вопросов, отобразить «не кабинетный» стиль руководства, стремление Зиничева досконально разбираться во всех вопросах порученного ему направления работы.