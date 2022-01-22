СМИ: США попросили Россию сохранить в секрете американский ответ по гарантиям безопасности

Американский СМИ сообщили, что должностные лица США попросили российских коллег не публиковать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

«Американские должностные лица попросили коллег из России сохранить документ в секрете», -пишет газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, американская сторона представит письменный ответ на российские инициативы на следующей неделе.

Со ссылкой на источник в администрации президента США, WP сообщает, что ответ Белого дома скорее всего не будет соответствовать выдвинутым требованиям, однако имеет смысл донести свою позицию до Кремля.

«Если это позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам», - говорится в статье.

Ранее в Женеве завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры длились около полутора часов.