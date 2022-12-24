Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Кемерово

© Фото: Данил Айкин, РИА Новости

Правительство Кемеровской области озвучило предварительную причину пожара в частном доме престарелых. Отмечается, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Кроме того, по данным властей, в частном доме находилась региональная общественная организация «Доброе дело».

«Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», - говорится в сообщении.

Напомним, ночь с 23 на 24 декабря в Кемеровском доме престарелых на улице Таврической произошел пожар. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, жертвами стали 20 человек. По одной из версий, дом престарелых загорелся из-за неисправного работавшего на угле и дровах котла. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.