В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Южной Корее разбился штурмовик КА-1

Ян Брацкий
08:04 26.12.2022
Двое летчиков существенно не пострадали, сейчас их осматривают медики.
В Южной Корее разбился штурмовик КА-1
© Фото: 최광모 (Choe Kwangmo), CC BY-SA 4.0, Wikimedia
Читайте нас на:

Южнокорейский легкий реактивный штурмовик KA-1 национальных ВВС потерпел крушение на северо-востоке страны. О случившемся сообщает агентство Yonhap.

«По данным вооруженных сил, самолет упал на землю в округе Хенсон, примерно в 140 км к востоку от Сеула, в 11:43 вскоре после взлета с авиабазы ​​в соседнем городе Вонджу», - передает агентство.

По его данным, в кабине штурмовика находились двое летчиков, которые существенно не пострадали. Сейчас они доставлены в больницу, где их осматривают медики. На месте крушения КА-1 работают эксперты, которым предстоит установить истинные причины происшествия.

Ранее стало известно, что в США новейший истребитель F-35 потерпел крушение в ходе испытательного полета в штате Техас. На опубликованных в социальных сетях кадрах запечатлен момент катапультирования пилота. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обернувшись вокруг собственной оси и зацепив крылом землю.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:22 В стране и мире
Новак объяснил, за счет чего Россия будет наращивать поставки газа и нефти
04:46 В стране и мире
Россия разрабатывает собственные технологии крупнотоннажного сжижения газа
02:45 В стране и мире
Pink: Запад выдвинул Вучичу ультиматум по ситуации в Косово
01:59 Армия
Большинство экипажей дальней авиации ВВС РФ получили реальный боевой опыт в ходе СВО
03:30 Армия
Командующий дальней авиацией рассказал, какие ракетоносцы поступят в ВКС РФ в 2023 году
Популярное
Видео
«Самая крутая»: почему Ленинградская АЭС-2 считается самой безопасной
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Не энергией единой: как АЭС служат во благо науки и медицины
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Видео
«Ничего хорошего, когда уходят артисты»: Новикова о смерти Пономаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.