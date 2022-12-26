В Южной Корее разбился штурмовик КА-1

Двое летчиков существенно не пострадали, сейчас их осматривают медики.

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Южнокорейский легкий реактивный штурмовик KA-1 национальных ВВС потерпел крушение на северо-востоке страны. О случившемся сообщает агентство Yonhap.

«По данным вооруженных сил, самолет упал на землю в округе Хенсон, примерно в 140 км к востоку от Сеула, в 11:43 вскоре после взлета с авиабазы ​​в соседнем городе Вонджу», - передает агентство.

По его данным, в кабине штурмовика находились двое летчиков, которые существенно не пострадали. Сейчас они доставлены в больницу, где их осматривают медики. На месте крушения КА-1 работают эксперты, которым предстоит установить истинные причины происшествия.

Ранее стало известно, что в США новейший истребитель F-35 потерпел крушение в ходе испытательного полета в штате Техас. На опубликованных в социальных сетях кадрах запечатлен момент катапультирования пилота. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обернувшись вокруг собственной оси и зацепив крылом землю.