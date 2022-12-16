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Крушение в США истребителя F-35 и катапультирование пилота попало на видео

Анна Назайкина
09:07 16.12.2022
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обернувшись вокруг собственной оси и зацепив крылом землю.
© Видео: cbs11doug, Twitter © Фото: cbs11doug, Twitter
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В США новейший истребитель F-35 потерпел крушение в ходе испытательного полета в штате Техас, передает производитель Lockheed Martin. Соответствующие кадры были опубликованы в социальный сетях.

На них зафиксирован момент, когда нос самолета касается земли, а затем пилот катапультируется. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обернувшись вокруг собственной оси и зацепив крылом землю.

«Нам известно о крушении F-35B на взлетно-посадочной полосе... Мы знаем, что пилоту удалось успешно катапультироваться», - сообщила компания.

ЧП произошло на авиабазе американских ВВС Форт-Уэрт, инфраструктуру которого, в частности, использует Lockheed Martin.

В конце октября произошла аналогичная ситуация. Истребитель пятого поколения F-35 разбился на авиабазе Хилл в американском штате Юта.

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