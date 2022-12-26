«Неделя ада»: кто и как готовит спецназ для участия в военной спецоперации

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Федерация служебно - прикладной подготовки Силовых структур «К-9» и СОБ «КРЕМЛЬ-9»

«Серые береты» - так неофициально называется Федерация прикладной подготовки силовых структур и подразделений специального назначения «К-9». Сейчас они и сами выполняют сложнейшие задачи в зоне проведения специальной военной операции. К своему профессиональному празднику, который отмечали накануне, «Серые береты» раскрыли некоторые тайны.

Разрушенный поселок в зоне специальной военной операции. Разведка донесла - возможно здесь укрепились подразделения националистов. Необходимо проверить и при необходимости выбить противника из домов. На это задание отправляют группу «Серых беретов». Такие носят бойцы элитного секретного отряда «К-9». Каждый из них - универсальный инструктор. Обучают разведчиков, десантников, военных моряков, группы антитеррора, полицейских - практически все подразделения российского спецназа.

«Тот же штурм здания, то есть отработка в малых группах, двойка-четверка, высотная подготовка, водолазная подготовка. Очень важный прием, который мы используем, раскрою вам секрет. Для всех ведомств используем психологическую нагрузку, которую ничем не заменить. Используем бассейны - воду, потому что человеку трудно выполнить задачу да еще и под водой. Это как раз и покажет его уровень подготовки», - объяснил начальник администрации председателя федерации «К-9» и СОБ «Кремль-9» Рустам Гумбатов.

На всю Россию их не более ста человек. Чтобы получить право носить серый берет, нужно пройти жесткие испытания на физическую выносливость и стрессоустойчивость. Насколько это тяжело - можно судить хотя бы по названию семидневного курса – «неделя ада». Марш-бросок на 13 километров, полоса препятствий, водная преграда, экстремальное вождение, отражение засады условного противника, стрельба и рукопашный бой. Экзамены могут проходить в пустыне, тропиках или на заснеженных полях.

Специально для телеканала «Звезда» «Серые береты» впервые показали процесс подготовки бойцов спецназа перед отправкой в зону СВО. Для этого на базе Российского технологического университета была создана реконструкция разрушенного города. Сгоревшие автомобили, обстрелянные здания – условия, максимально приближенные к реальным боевым действиям. По легенде спецназ должен зачистить город от боевиков, освободить заложников, эвакуировать раненых. И на все про все - две двойки. На жилетах специальные датчики. Если кого-то ранили - загорится красный свет. Все в балаклавах, их личности - государственная тайна. Вооружение обычное - автоматы Калашникова, пистолеты и гранаты. Идя на штурм двухэтажного здания они прикрывают друг друга.

Команда прячется, а потом первая двойка забирается наверх. Минута-другая и раздаются выстрелы. Противник перегруппировывается и открывает огонь из окон. Сейчас все идет не по плану, - вторая двойка спецназа принимает решение эвакуировать гражданских из-под обстрела. Руководит тренировкой опытный инструктор Рустам Гумбатов. Он прошел не одну «горячую точку». Несколько раз был ранен.

«Мы доводим до максимального пика стрессоустойчивость, при этом, чтобы человек мог еще соображать, чтобы он мог действовать, чтобы он мог понимать, что он делает и мог не просто бежать, а выполнять определенные задачи», - рассказал Гумбатов.

Отряд «К-9» существует уже 10 лет. Двадцать пятого декабря «Серые береты» отмечают юбилей. За эти годы они внесли значительный вклад в обороноспособность и безопасность России. Подготовили тысячи инструкторов и бойцов спецназа. И сейчас эти навыки, но уже в зоне специальной военной операции, с успехом применяют российские солдаты и офицеры.