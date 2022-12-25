Армия «Цель уничтожена, результат отличный»: кадры подготовки десантников ВС РФ в зоне СВО Парашютно-десантные подразделения в составе двух рот отрабатывали тактические действия по преодолению минных заграждений перед позициями противника и отражение огневой атаки. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры боевой подготовки парашютно-десантных подразделений на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. Парашютно-десантные подразделения в составе двух рот отрабатывали тактические действия по преодолению минных заграждений перед позициями противника и отражение огневой атаки. Действия отрабатывались при огневой поддержки боевых машин десанта из 30-мм пушки 2А42, и противопехотного автоматического гранатометного комплекса АГС-30, что позволяет эффективно уничтожать живую силу и технику противника. Ранее мы рассказывали, как проявляют себя чиновники в зоне спецоперации. С середины осени на передовой находятся несколько членов нижней палаты российского парламента, а также депутаты из региональных заксобраний. Сослуживцы депутатов признаются, что по началу не ожидали от народных избранников такой самоотверженности и готовности сражаться на самых жарких участках фронта. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика