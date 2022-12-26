Новак объяснил, за счет чего Россия будет наращивать поставки газа и нефти

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Россия планирует нарастить нефтяной экспорт к 2025 году до 260 миллионов тонн, а поставки трубопроводного газа в восточном направлении - до 48 миллиардов кубометров. С таким заявлением выступил вице-премьер страны Александр Новак.

«По нефти к 2025 году вероятно увеличение экспорта до 260 млн т (также за счет стран АТР)», - заявил он в беседе с ТАСС.

По его словам, реализация таких проектов, как «Сила Сибири», позволит к 2025 году нарастить поставки газа в восточном направлении до 48 миллиардов кубометров, а к 2030-му - до 88 миллиардов.

Ранее Александр Новак сообщил, что Россия и Азербайджан пришли к соглашениям об увеличении поставок газа. Он также уточнил, что данный вид топлива Азербайджан будет закупать для внутреннего потребления. Кроме этого, Александр Новак рассказал о дальнейших планах России на торговлю газом. Среди стран, которым в дальнейшем могут быть увеличены поставки топлива, он назвал Казахстан и Узбекистан.