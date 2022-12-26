Новак: Россия увеличит поставки газа для внутреннего потребления Азербайджана

Кроме этого, обсуждается увеличение поставок данного топлива Казахстану и Узбекистану.

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Россия и Азербайджан пришли к соглашениям об увеличении поставок газа. Об этом в интервью ТАСС рассказал российский вице-премьер Александр Новак.

«С Азербайджаном есть договоренность об увеличении наших поставок, так как у них пока еще есть дефицит газа. В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсудить и свопы», - заявил чиновник.

Он также уточнил, что данный вид топлива Азербайджан будет закупать для внутреннего потребления.

Кроме этого, Александр Новак рассказал о дальнейших планах России на торговлю газом. Среди стран, которым в дальнейшем могут быть увеличены поставки топлива, он назвал Казахстан и Узбекистан. В то же время новыми покупателями в будущем возможно станут Афганистан и Пакистан.

Ранее вице-премьер заявил, что Россию не удастся отрезать мирового энергетического рынка. По его словам, РФ - это крупнейший игрок в торговле энергоресурсами. Согласно статистическим данным, приведенным Новаком, наша страна обеспечивает 20% мирового экспорта газа.