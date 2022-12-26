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Обнаружить и уничтожить: кадры работы ЗРК «Оса» в зоне СВО

Семен Лавров
07:10 26.12.2022
За последние недели данный расчет уничтожил около 30 БПЛА националистов.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК «Оса» прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений ЦВО. Специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника.

Расчет ЗРК «Оса» ЦВО за последние недели уничтожил около 30 беспилотников ВСУ, которые вели аэроразведку позиций Вооруженных Сил России, что позволило предотвратить артиллерийские удары украинских националистов и сохранить жизни личного состава.

За непрерывное обеспечение безопасности воздушного пространства в районах дислокации войск ВС РФ расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» Центрального военного округа удостоен государственных наград.

Ранее начальник войсковой ПВО Вооруженных сил Российской Федерации Александр Леонов рассказал об эффективной работе российских средств поражения в ходе СВО. По его словам, войсковыми ПВО с начала спецоперации уничтожено более 160 украинских самолетов, три тысячи БПЛА, а также 1700 ракет и реактивных снарядов.

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