Российская войсковая ПВО уничтожила более 60% украинских воздушных целей

В ходе СВО российские ПВО уничтожили более 160 украинских самолетов, три тысячи БПЛА, а также 1700 ракет и реактивных снарядов.

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По состоянию на 25 декабря в ходе специальной военной операции российские войсковые средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 160 украинских самолетов, три тысячи БПЛА, а также 1700 ракет и реактивных снарядов, что составило более 60% от суммарных потерь противника в воздухе.

«По состоянию на 25 декабря 2022 года доля воздушных целей противника, уничтоженных российскими средствами войсковой ПВО, составляет более 60 процентов от общего числа их потерь», - заявил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил Российской Федерации Александр Леонов, отвечая на вопросы газеты «Красная звезда».

Он также подчеркнул, что среди сбитых снарядов есть ракеты западного производства.

«Сбито более 160 самолетов и вертолетов, три тысячи БПЛА, свыше 1700 различных типов ракет и реактивных снарядов, в том числе разрекламированных американских реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационных ракет HARM», - рассказал Леонов.

Российские ПВО сбивают баллистические ракеты, самолеты обнаружения и управления АВАКС за счет отечественных ЗРК С-300В4, отметил он. Кроме этого, продолжаются поставки комплексов средней дальности Бук-М3 и Тор-М2, которые ликвидировали 65% от всех уничтоженных ПВО воздушных целей.

Генерал также отметил работу российских переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Верба». Они нанесли противнику треть потерь пилотируемой авиации.

По его словам, высоких результатов российских средств ПВО удалось достичь в результате анализа работы американских РСЗО HIMARS и пусковых установок MLRS.

Кром этого, на данный момент идет завершающая стадия опытно-конструкторской работы над комплексами «Гибка-С», которые будут оснащены собственной системой разведки и управления, а установленная на них ПЗРК сможет работать автономно и круглосуточно.

На последнем брифинге Минобороны России, который прошел 25 декабря, официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал о нескольких перехваченных американских реактивных снарядах в ЛНР, ДНР и в Запорожье. Кроме этого, за сутки российским средствам ПВО удалось уничтожить пять беспилотников на различных направлениях.