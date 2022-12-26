В Минстрое предложили новую схему расчета тарифов ЖКХ

В настоящее время индексация тарифов на коммунальные услуги исчисляется исходя из уровня инфляции.

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Общественный совет при Минстрое РФ выступил с инициативой индексировать коммунальные тарифы для россиян с учетом их платежеспособности. С таким предложением выступила глава комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», - заявила Булгакова в беседе с «Известиями».

В России стоимость жилищно-коммунальных услуг выросла с декабря. Причем, в текущем году это уже вторая индексация. Следующее изменение тарифов запланировано на июль 2024 года. Проиндексированы тарифы на предоставление газа, электроэнергии, водоснабжения и тепла, сообщалось ранее.

Предполагается, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц увеличится на 324 рубля. Такие данные привели в Министерстве экономического развития России.