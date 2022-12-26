Армия Армия Армия

Войсковой ПВО исполнилось 107 лет

Максим Крюков
05:50 26.12.2022
В зоне проведения спецоперации воинские формирования войсковой ПВО круглосуточно находятся на боевом дежурстве и успешно отражают вражеские атаки с воздуха.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Военнослужащие и ветераны подразделений войсковой противовоздушной обороны в понедельник, 26 декабря, отмечают 107-ю годовщину со дня образования данного рода Сухопутных войск ВС РФ.

В ходе проведения специальной военной операции воинские формирования войсковой ПВО надежно прикрывают подразделения и объекты тыла российских войск. Они круглосуточно находятся на боевом дежурстве и успешно отражают вражеские атаки с воздуха, будь это авиация, ракетные удары или беспилотные летательные аппараты.

Ранее начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России Александр Леонов сообщил, что по состоянию на 25 декабря в ходе специальной военной операции российские войсковые средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 160 украинских самолетов, три тысячи БПЛА, а также 1700 ракет и реактивных снарядов, что составило более 60% от суммарных потерь противника в воздухе. Он отметил, что российские средства ПВО сбивают баллистические ракеты, самолеты обнаружения и управления АВАКС за счет отечественных ЗРК С-300В4.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:30 Армия
Командующий дальней авиацией рассказал, какие ракетоносцы поступят в ВКС РФ в 2023 году
04:46 В стране и мире
Россия разрабатывает собственные технологии крупнотоннажного сжижения газа
02:45 В стране и мире
Pink: Запад выдвинул Вучичу ультиматум по ситуации в Косово
01:59 Армия
Большинство экипажей дальней авиации ВВС РФ получили реальный боевой опыт в ходе СВО
00:00 Армия
Скорректировать огонь и заставить противника отступить: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне СВО
Популярное
Видео
«Самая крутая»: почему Ленинградская АЭС-2 считается самой безопасной
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Не энергией единой: как АЭС служат во благо науки и медицины
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Видео
«Ничего хорошего, когда уходят артисты»: Новикова о смерти Пономаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.