Войсковой ПВО исполнилось 107 лет

В зоне проведения спецоперации воинские формирования войсковой ПВО круглосуточно находятся на боевом дежурстве и успешно отражают вражеские атаки с воздуха.

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Военнослужащие и ветераны подразделений войсковой противовоздушной обороны в понедельник, 26 декабря, отмечают 107-ю годовщину со дня образования данного рода Сухопутных войск ВС РФ.

В ходе проведения специальной военной операции воинские формирования войсковой ПВО надежно прикрывают подразделения и объекты тыла российских войск. Они круглосуточно находятся на боевом дежурстве и успешно отражают вражеские атаки с воздуха, будь это авиация, ракетные удары или беспилотные летательные аппараты.

Ранее начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России Александр Леонов сообщил, что по состоянию на 25 декабря в ходе специальной военной операции российские войсковые средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 160 украинских самолетов, три тысячи БПЛА, а также 1700 ракет и реактивных снарядов, что составило более 60% от суммарных потерь противника в воздухе. Он отметил, что российские средства ПВО сбивают баллистические ракеты, самолеты обнаружения и управления АВАКС за счет отечественных ЗРК С-300В4.