В Роспотребнадзоре рассказали, на что в новогодних подарках жалуются россияне

Из 5935 звонков по поводу качества и безопасности детских новогодних подарков, принятых Роспотребнадзором от россиян, было восемь жалоб.

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5935 звонков от россиян по поводу качества и безопасности детских новогодних подарков поступило в Роспотребнадозор. Большинству позвонивших требовалась консультация, и лишь по восьми обращениям были составлены жалобы. Всем столкнувшимся с нарушениями помогли оформить претензии.

При этом шесть жалоб касались товаров для детей, одна - нарушения санитарных норм на детском мероприятии и еще одна была связана со сладкими подарками.

Также 6% звонков были сделаны по поводу качества и безопасности детских карнавальных костюмов, рассказали в службе.

Комментируя жалобы россиян, главный аллерголог-иммунолог сети «Клиника Фомина» Ксения Рябова напомнила о том, что особое внимание следует уделить детям с аллергией. По ее словам, родителям таких детей следует внимательнее читать информацию на упаковке со сладостями.

«Достаточно часто на упаковке встречается формулировка "может содержать" — в таком случае рисковать не стоит», - цитируют ее «Известия».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать Снегурочку и Деда Мороза к новогоднему празднику. По словам начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по ХМАО и Югре Татьяны Хакимовы, предпочтение следует отдавать специализированным агентствам, а не «частникам». Кроме этого, важно заключить с Дедом Морозом и Снегурочкой договор об оказании услуг.