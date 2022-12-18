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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать Деда Мороза и Снегурочку детям на Новый год

Анна Касаткина
08:28 18.12.2022
Специалист посоветовала внимательно изучить рынок перед заказом услуги.
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать Деда Мороза и Снегурочку детям на Новый год
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Приглашая домой Деда Мороза и Снегурочку, лучше обращаться в специализированные агентства, а не к частным исполнителям. Об этом в беседе с RT рассказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по ХМАО и Югре Татьяна Хакимова.

Она посоветовала предварительно изучить рынок данных услуг: изучить сайты в интернете и страницы в социальных сетях, спросить совета у друзей. Аниматоры должны обладать определенными знаниями в области педагогики и психологии, знать, как общаться с детьми, пояснила специалист.

«Желательно обращаться не к единоличным исполнителям, а в агентства, которые специализируются на данного вида услугах. Вторым основным моментом является заключение договора на оказание услуг», — сказала Хакимова.

При наличии особенностей развития у детей, к которым приглашают Деда Мороза и Снегурочку, лучше сразу прописать это в договоре, отметила собеседница телеканала.

Хакимова отметила, что территориальные органы Роспотребнадзора довольно часто организуют горячие линии, на которых все желающие могут узнать о том, как правильно заказать услугу и на что обратить внимание.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать сладкий подарок на Новый год.

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