Алексей Дюмин встретился с матерями туляков, участвующих в спецоперации
Накануне тульский губернатор Алексей Дюмин встретился с матерями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Женщины поблагодарили главу региона за личное участие в судьбе их детей.
«Ребята все, туляки наши, очень удивлены и воодушевлены. Они говорят, что наш губернатор приезжает, все привозит, заходит в казармы и общается с напрямую», - рассказала мама военнослужащего Елена.
Губернатор, в свою очередь, отметил, что находится в постоянном контакте с командирами воинских частей. По запросам бойцов им оперативно доставляют все необходимое.
«Мы будем поддерживать вас, ваших ребят и решать все возникающие вопросы», – сказал Алексей Дюмин.
Он также выразил благодарность матерям, которые смогли воспитать сыновей истинными патриотами.
Отметим, вопросы поддержки бойцов из Тульской области и их семей находятся на личном контроле Алексея Дюмина. Он регулярно посещает воинские части, где находятся жители региона.