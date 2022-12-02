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Алексей Дюмин встретился с матерями туляков, участвующих в спецоперации

Сергей Лебедев
06:59 02.12.2022
Женщины поблагодарили губернатора за личное участие в судьбе их детей.
Алексей Дюмин встретился с матерями туляков, участвующих в спецоперации
© Фото: tularegion71, Telegram
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Накануне тульский губернатор Алексей Дюмин встретился с матерями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Женщины поблагодарили главу региона за личное участие в судьбе их детей.

«Ребята все, туляки наши, очень удивлены и воодушевлены. Они говорят, что наш губернатор приезжает, все привозит, заходит в казармы и общается с напрямую», - рассказала мама военнослужащего Елена.

Губернатор, в свою очередь, отметил, что находится в постоянном контакте с командирами воинских частей. По запросам бойцов им оперативно доставляют все необходимое.

«Мы будем поддерживать вас, ваших ребят и решать все возникающие вопросы», – сказал Алексей Дюмин.

Он также выразил благодарность матерям, которые смогли воспитать сыновей истинными патриотами.

Отметим, вопросы поддержки бойцов из Тульской области и их семей находятся на личном контроле Алексея Дюмина. Он регулярно посещает воинские части, где находятся жители региона.

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