Губернатор Дюмин распорядился доукомплектовать мобилизованных жителей Тульской области

До этого представители области опросили мобилизованных об их потребностях в амуниции.

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Жители Тульской области, мобилизованные для участия в специальной военной операции, получают дополнительную экипировку. По поручению губернатора региона Алексея Дюмина представители области выехали с дополнительной экипировкой в воинские соединения, в которых проходят подготовку мобилизованные туляки. Эти части расположены в Тульской, Рязанской, Нижегородской, Московской, Калининградской областях и в Москве.

Ранее мобилизованных опросили об их потребностях в оснащении. Комплекты амуниции доставили автотранспортом и спецбортом Минобороны РФ. Доукомплектование тульских военнослужащих в одной из частей Подмосковья проводится совместно с губернатором области Андреем Воробьевым. Кроме того, члены выездных групп помогают членам семей мобилизованных получить положенные выплаты и индивидуальную помощь.

В начале месяца губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил 51-й полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Там проходят подготовку мобилизованные жители региона. В ходе визита чиновник осмотрел экипировку бойцов, условия проживания и подготовки. Он отметил, что сейчас главной задачей является забота о призванных гражданах.