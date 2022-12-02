Будущее здесь или смертельная опасность: что скрывается за обещанием Маска вживить чип в нервную систему человека

Илон Маск заявил, что его компания Neuralink скоро будет готова проводить опыты по вживлению чипов в нервную систему человека.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»; The Young Turks, YouTube ; Neuralink, YouTube © Фото: Маск Patrick Pleul, dpa, GlobalLookPress

Эта презентация прошла без огромной сцены, дорогих спецэффектов и красивой обертки: минимализм - это в духе миллиардера Илона Маска. Владелец Neuralink без особого пафоса заявил, что компания готова перейти от опытов с животными к человеку.

«Мы упорно трудились, чтобы быть готовыми к нашему первому человеку. Мы хотим быть предельно осторожными и уверенными в том, что все будет работать исправно. Надеюсь, через полгода мы приступим к тестированию чипа на людях», - сказал бизнесмен.

Илон Маск заявил, что Neuralink уже подала соответствующую заявку в управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов. А там решат, насколько безопасна технология для проведения экспериментов с людьми.

Мечта Маска излечить человечество с помощью ИИ, вживляя в ткани мозга микрочип, создаст гибрид человека и компьютера, где человек отправляет мысль, а компьютер ее расшифровывает и преобразовывает в действие. Так в 2021 году обезьяна с микрочипом успешно играла в виртуальный пинг-понг, а сейчас уже смогла передать целое послание, ориентируясь на желтые пометки напечатала фразу «могу ли я угоститься лакомством?».

В случае успешности экспериментов с людьми, технология сможет изменить мир. Люди с ограниченными возможностями смогут общаться с окружающими. Слепые - видеть, получая в мозг от компьютера четкие картины. Появится возможность лечить нейродегенеративные заболевания такие, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

«Как бы это ни звучало из серии «чудес», мы уверены, что можно полностью восстановить функциональность тела человека с разорванным спинным мозгом», - заявил Илон Маск.

Технологию готовы протестировать на людях с тяжелыми травмами спинного мозга. Утверждается, что в случае успеха, они смогут говорить, печатать и двигаться с помощью мозговых импульсов. По словам Маска, стандарты применения и безопасности устройства «значительно выше», чем того требует специальный надзорный орган. А опыты на обезьянах доказали свою высокую результативность.

Будучи визионером, то есть человеком, способным определять тренды на перспективу, Маск забегает вперед и не скрывает своих сверхзадач. Цель компании - в будущем создать устройство для кибернетического совершенства. Например, люди смогут обмениваться «цифровыми мыслями» или загружать в мозг новый иностранный язык. Все это будет также просто, как сегодня скачать приложение на телефон. Впрочем не у всех такой контроль над разумом вызывает эйфорию.

«Такие люди пойдут за любым миллиардером. И, как только миллиардер скажет: «отдай мне все свои деньги», они согласятся. А что если этот чип попадет в кровь и будет соединяться с вышками 5G? Маск собирается поставить чип в наш мозг. Вы серьезно?», - критикует планы Neuralink журналист Дженк Югур.

В то же время в России уже уже испытывают чипы на обезьянах и в скором времени также готовятся начать тестирования с людьми. Об этом сообщил ведущий эксперт в области биоинженерных систем для восстановления зрения Андрей Демчинский. Кроме этого, заявил он, на данный момент ведутся разработки протезов рук, с помощью которых человек сможет получать тактильные ощущения.