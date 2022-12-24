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Новак: Россию невозможно заместить или отрезать от мирового рынка энергоресурсов

Игнат Далакян
20:55 24.12.2022
Новак отметил, что РФ является третьей в мире по поставкам угля.
Новак: Россию невозможно заместить или отрезать от мирового рынка энергоресурсов
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Энергоресурсы Российской Федерации невозможно заместить и отрезать от рынка, мир не сможет без них существовать. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно. Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций. В этом плане мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи», - цитирует ТАСС слова вице-премьера РФ.

Согласно словам Новака, Россия является крупнейшим энергетическим игроком.

«Это 20% мирового экспорта газа, более 20% нефти, (Россия - прим.ред.) является третьей в мире по поставкам угля», - отметил Новак.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что без российских энергоресурсов будет сложно обеспечить экономическое развитие в мире. Кроме того, вице-премьер рассказал об ответной мере РФ на введение потолка цен на нефть.

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