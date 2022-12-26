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Узконаправленная специальность: как бойцы РХБ разведки тренируются на полигоне в Белоруссии

Елена Сивонен
Максим Крюков
06:35 26.12.2022
Благодаря современной технике военнослужащие могут определить риски распространения отравляющих веществ на местности, а также в случае необходимости спрятать от систем разведки вероятного противника личный состав, вооружение, военную технику и объекты военной инфраструктуры.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во время разведки приборы машины дают понять специалистам РХБ защиты, что впереди - зараженная местность. Расчет тут же подает сигнал химической тревоги и приступает к работе, львиную долю которой, этого не скрывают и сами военные химики, выполняет все же техника - машина химической разведки (РХМ).

Это своего рода лаборатория на колесах. С самым современным оборудованием как снаружи, так и внутри. С его помощью можно просканировать очаг заражения, взять пробы воздуха, сделать заборы, чтобы точно понять, каким именно отравляющим веществом или токсичным химикатом заражена местность, и вовремя оповестить войска.

«Наша специальность даже слишком узконаправленная. Случаев применения химического или тем более радиационного оружия очень малы. Но все равно риски есть. Для этого и нужны наши войска - радиационной, химической и биологической защиты», - заявил заместитель командира взвода радиационной, химической и биологической разведки с позывным «Калаш».

А еще на борту машины есть свой метеорологический комплекс. Следя за температурой воздуха, скоростью и направлением ветра, он дает максимально корректные метеоданные. Как раз на их основе можно определить риски распространения отравляющих веществ.

«Слаженность коллектива играет очень большую роль. Если экипаж знает, что делать, и вовремя и быстро все это делать, то это в боевых действиях может спасти людям жизнь, поэтому это очень важно», - отметил командир огнеметного отделения с позывным «Да Винчи».

Незаменимая техника войск РХБЗ - машина ТДА. Она не ведет стрельбу, не пускает ракеты, но и без этого может, в прямом смысле, прикрыть своих - аэрозольной завесой. Последние манипуляции, и вот уже белый дым, как облако, укутывает все вокруг в радиусе до километра.

Масштабная маскировка дымовой завесой - она скрывает абсолютно все. Может спрятать от систем разведки вероятного противника личный состав, вооружение, военную технику и объекты военной инфраструктуры.

Безостановочно эта военная дым-машина может работать в течение четырех часов. Ее густая пелена скрывает объекты даже в инфракрасном диапазоне, поэтому такая маскировка сводит на нет усилия вражеской разведки. А своим бойцам позволяет выполнить все поставленные задачи, минимизируя потери.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы подразделений войск РХБЗ ЗВО в зоне спецоперации. Там, где пехота не пройдет, за помощью обращаются к огнеметчикам, которые, в свою очередь, расчищают путь для штурмовых групп. Выжигают доты, дзоты, опорные пункты противника.

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