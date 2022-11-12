«После нас - никого»: кадры боевой работы подразделений войск РХБЗ ЗВО в зоне спецоперации

Там, где пехота не пройдет, за помощью обращаются к огнеметчикам, которые, в свою очередь, расчищают путь для штурмовых групп. Выжигают доты, дзоты, опорные пункты противника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Незаметно для противника тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» выезжает на боевую позицию. Наводчик корректирует положение пусковой установки. Чуть больше минуты, и море огня отправляется на вражеские укрепления.

Результат солнечного удара зафиксировала камера объективного контроля. Попадая в здание, термоборический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура в несколько тысяч градусов плюс избыточное давление. Уничтожают все живое. Под ответным ударом может оказаться и сам «Солнцепек». Дальность стрельбы огнеметной системы составляет всего порядка шести километров. Работают на передовой.

«Когда мы выехали на позиции, по нам стали стрелять из минометов, но так как работа была начата, то мы доработали - поразили цель», - объяснил командир огнеметной роты Сергей.

Разведка вычислила опорный пункт националистов, поэтому отделение огнеметчиков на бронеавтомобиле выдвигается в заданный квадрат. Бойцы заметили передвижение врага. По команде командира отделение готовится к бою. Там, где пехота не пройдет, за помощью обращаются к огнеметчикам, которые, в свою очередь, расчищают путь для штурмовых групп. Выжигают доты, дзоты, опорные пункты противника. Выстрелом из реактивного пехотного огнемета «Шмель» можно уничтожить живую силу и легкобронированную технику.

Андрей - мобилизованный, как и все бойцы его отделения. Работал бухгалтером в Ленинградской области. Там же когда-то с нацистами воевал и его дед.

«Девиз РХБЗ - «После нас - никого», когда огнеметчики отработали, там ни живой силы, на бактерий даже не остается», - отметил Андрей.

Ранее Минобороны России показало видео боевой работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.