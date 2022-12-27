Переполненные больницы и карантинные комнаты в отелях: как Китай переживает новую волну COVID-19

По данным издательства Bloomberg, число заболевших COVID-19 в КНР за 20 дней составило 248 млн человек.

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Завалы на улицах, разбросанные коробки и очереди из грузовиков. Своих заказов в ближайшее время могут не дождаться миллионы человек по всему миру. Многие китайские предприятия не могут работать в штатном режиме, из-за высокого роста заболеваемости среди сотрудников. Помимо складов, работа которых «встала» из-за очередной волны COVID-19, проблемы испытали и крупнейшие заводы западных компаний по производству автомобилей и электроники.

Как отмечает издание Financial Times, из-за новой вспышки COVID-19 в Китае под угрозой находится бизнес Apple.

«Выручка компании в этом квартале упадет ниже рекордных 123,9 млрд долларов, достигнутых за тот же период прошлого года, а чистая прибыль, по прогнозам, упадет более чем на 8%», - гласит публикация.

Все это может привести к переносу производства в третьи страны. Например, компания рассматривает площадки в соседней Индии. Это уже сделали южнокорейские конкуренты, перебравшись во Вьетнам.

«Это все на руку США, Японии, Южной Корее и другим странам. Выиграет Вьетнам, куда начиная с 19 года стали активно выводить предприятия. Иными словами, для китайской экономики политика нулевой терпимости оборачивается тяжелыми убыткам», - рассказал «Звезде» руководитель петербургского Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Всё время с начала пандемии в Китае действовали самые жёсткие ограничительные меры. Это сдерживало распространение инфекции, но как только власти пошли на послабления, число заболевших резко выросло.

«Поскольку подавляющая часть китайского населения не успела переболеть, у них снижена способность организма сопротивляться. Поэтому видим такие быстрые темпы», - говорит руководитель Школы востоковедения Факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Карнеев.

Спустя несколько недель больницы оказались переполнены, пациентов размещают на полу. Даже заразившиеся COVID-19 врачи продолжают работу. Приёмные отделения скорой помощи перегружены тяжелыми пациентами, в том числе пожилыми людьми и маленькими детьми.

«Наша ежедневная нагрузка очень велика. Мы обрабатываем более 530 экстренных случаев в день. Уровень кислорода в крови пациентов очень низкий, примерно 50-70%. Поэтому на нас оказывают большое давление эти тяжелые случаи», - рассказала старшая медсестра отделения неотложной помощи Народной больницы Пекинского университета Чжоу Ин.

В некоторых отелях Шанхая даже оборудовали специальные карантинные комнаты для людей с положительным тестом на COVID-19, потому что попасть в больницы получается далеко не каждому. Так, житель гостиницы по имени Лю, заболевший коронавирусом, принял решение остаться там, чтобы не заразить своих близких.

«В моей семье есть старики и дети, и они не могут сопротивляться болезни так хорошо, как молодежь. И чтобы не заразить их вирусом, я хочу пожить в отеле, чтобы самоизолироваться и вернуться после выздоровления», - сказал он.

По данным издательства Bloomberg, которое ссылается на осведомленный источник в сфере здравоохранения КНР, число заболевших COVID-19 за 20 дней составило 248 млн человек.

Тем временем в России продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, хотя есть и пациенты с COVID-19. Больница имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге заполнена почти до отказа. В крупнейшем инфекционном госпитале России, расположенном в Северной столице, корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев «опросил» пациентов.