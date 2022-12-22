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Загруженность 99%: как в больнице имени Боткина борются с гриппом, ОРВИ и ковидом

Роман Закурдаев
Анастасия Бобылева
23:19 22.12.2022
В больницах Петербурга полная загруженность, люди массово заболевают гриппом, простудой и коронавирусом. Врачам приходится работать 24/7.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Закурдаев
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В северной столице наблюдается вспышка инфекционных заболеваний: еще не прошел COVID-19, а уже подняли голову ОРВИ и свиной грипп. Врачи больницы имени С.П. Боткина работают не покладая рук и помогают пациентам справиться с нашествием вирусов.

У пациентки Валентины Гайдаш пневмония и поражение легких 90%. Она почти месяц лежала на больничной койке, и только недавно пошла на поправку. 

«Все говорят не сдавайся, ты у нас оптимист, вот я и старалась не сдаваться», - рассказала она.

А петербурженку Галину Ситниковую в инфекционную больницу привезли уже с воспалением легких. Сначала думала, что это обычная простуда, и опасность гриппа недооценила.

«Вздыхать тяжело, одышка, что-то там запирало. Ноги тряслись, головокружение», - описывает она свои симптомы.

Закаленные коронавирусом врачи мощную вспышку гриппа и ОРВИ встречают во всеоружии. Они снова работают в «красной зоне» двадцать четыре на семь.

Инфекционная больница Боткина сейчас загружена на 99%. Все боксы заняты. Больница работает как конвейер: не успели выписаться одни пациенты, тут же на их место поступают другие. В среднем, по 100 человек в день.

Вирус разный, и порой сложно разобраться, с чего вдруг температура под 39, ломота и кашель. Каждого пациента сразу отправляют на ПЦР-тестирование и уже в лаборатории определяют, короновирус ли это, острая респираторная вирусная инфекция или главный сезонный злодей - свиной грипп.  

Подробнее о нашествии вирусов в Санкт-Петербурге и о борьбе врачей и пациентов с ними смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Романа Закурдаева.

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