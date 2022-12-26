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Наводка целей и стратегическая разведка: как на передовой спецоперации работают БПЛА «Орлан-30»

Владислав Кустов
21:35 26.12.2022
Новейшие беспилотники «Орлан-30» работают более масштабно, чем предшественники, и несут больше оборудования.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Видит в темноте, висит в воздухе до пяти часов и развивает скорость более 150 километров в час. Это все может «птичка» «Орлан-30» — новейший беспилотник, который используют в зоне спецоперации. Именно благодаря дронам российская артиллерия получает точные координаты целей противника и наносит точный удар.

Идет ожесточенный бой. Беспилотник видит российские вертолеты — они отстрелялись и выпускают тепловые ловушки, чтобы запутать вражеские средства ПВО. Внизу движется российская пехота, «Орлан» корректирует цели, сразу несколько ударов артиллерии наносятся в одно место по противнику.

На передвижном пункте управления, который может разместиться в любом месте, находятся два оператора. Один управляет с помощью спутника, второй — смотрит через камеру, командует и проводит разведку. На одном месте приходится сидеть часов по девять-десять в любое время суток, говорит военнослужащий с позывным «Скорпион».

«Орлан-30» способен видеть и днем, и ночью, для этого у него есть тепловизор и прибор ночного видения. Если коптеры выполняют тактические задачи, сопровождают работу конкретных штурмовых групп или расчетов артиллерии, то «Орлан-30» работает более масштабно, выполняет стратегическую разведку.

«На эту птичку опирается не только артиллерия, не только пехота, но и также штаб. Эти данные подаются в штаб, где происходит обработка информации данных, так называемая декодировка», — объясняет техник расчета БПЛА «Орлан» под позывным «Большой».

Сборка конструкции для запуска беспилотника занимает считанные минуты. Правда, зависит от слаженности подразделения. Сама «птичка» значительно тяжелее предшественника «Орлана-10», потому что несет на себе больше аппаратуры, о которой говорить нельзя — секретно.

По корректировке бьют самолеты. В одной из частей города — скопление техники и пехоты украинских боевиков. Съемочной группе удалось снять работу расчета БПЛА во время штурма одного из ключевых населенных пунктов. Разведка доложила, что российским войскам удалось занять еще несколько кварталов.

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