Суд арестовал замначальника управления Росавиации по делу о взятке

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Дорогомиловский суд Москвы арестовал по делу о взятке заместителя начальника управления Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) по делу о взятке. Он будет находиться под стражей до 24 февраля.

Задержанному вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Еще одного фигуранта дела суд попросили оставить до 24 февраля под домашним арестом, ходатайство рассматривается.

Ранее в Росавиации заявили, что недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации был задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением «отката» от поставщика компьютерного оборудования. В ведомстве также опровергли информацию СМИ об обысках в кабинете главы Росавиации Александра Нерадько.