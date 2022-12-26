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Крикалев раскрыл ход расследования причин утечки на корабле «Союз МС-22»

Анна Назайкина
18:01 26.12.2022
По его словам, завтра планируется совещание, на котором будет рассматриваться доклад технических специалистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Roscosmos, GlobalLookPress
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Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев раскрыл ход расследования причин утечки на корабле «Союз МС-22».

По его словам, завтра планируется совещание, на котором будет рассматриваться доклад технических специалистов.

Кроме того, как ожидается, будут приниматься организационные решения, каким образом действовать дальше и как менять программу полета.

«Сейчас работают группы, технические специалисты оценивают технические последствия, но любые технические последствия имеют организационные последствия, что мы делаем, каким образом мы координируем работу других специалистов, потому что здесь потребуется и привлечение медиков, которые скажут о возможности экипажа в течение какого-то времени работать на корабле, если такая потребность возникнет», - сказал он.

Он также добавил, что в настоящий момент специалисты проводят расчеты как приборно-агрегатного отсека, так и жилых отсеков. В зависимости от полученных данных будут приниматься дальнейшие решения.

Напомним, что 15 декабря произошло повреждение внешней обшивки «Союза МС-22». На корабле сработал сигнал, свидетельствующий о падении давления в системе охлаждения, произошла утечка.

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