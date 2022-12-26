Спасатели нашли источник задымления в нефтешахте в Коми
На поверхность эвакуировали 56 человек, пострадавших нет.
© Фото: ГУ МЧС по Республике Коми
Спасатели добрались до места возгорания в нефтешахте в поселке Ярега в Республике Коми. На поверхность эвакуировали 56 человек. Среди них пострадавших нет.
«К ликвидации последствий привлечены силы и средства РСЧС в количестве 48 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 6 единиц техники», - заявили в региональном ГУ МЧС.
Напомним, ранее стало известно, что в нефтешахте №3 НШПП «Яреганефть» произошло задымление. Инцидент был зафиксирован в 14.55.
На место сразу же выдвинулись специалисты военизированного горноспасательного отряда.