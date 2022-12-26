Горняков эвакуируют из нефтешахты в Коми в связи с задымлением

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На нефтешахте в поселке Ярега в Коми произошло задымление. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

«В нефтешахте №3 НШПП "Яреганефть" (нефтешахтное производственное предприятие)... задымление в уклонном блоке 2Т-4», - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент зафиксирован в 14.55. На место в том числе направлены два отделения военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна - филиала ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» Ярегский взвод в составе 14 человек и трех единиц техники.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Ухты, горняков сейчас выводят из шахты на поверхность. О пострадавших не сообщается.

Ранее пожар произошел на территории шахты «Юбилейная» в Новокузнецке. В связи с инцидентом наружу вывели более сотни шахтеров.