Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии РФ
Этот пост займет Дмитрий Медведев.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии.
Этот пост займет замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, следует из указа российского лидера.
Документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также в соответствии с указом, членом Военно-промышленной комиссии вместо Игоря Артемьева становится министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
Ранее, 15 декабря, глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал скорректировать планы совершенствования ОПК и параметры гособоронзаказа.