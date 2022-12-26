В стране и мире Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии РФ Анна Назайкина Этот пост займет Дмитрий Медведев. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии. Этот пост займет замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, следует из указа российского лидера. Документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. Также в соответствии с указом, членом Военно-промышленной комиссии вместо Игоря Артемьева становится министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Ранее, 15 декабря, глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал скорректировать планы совершенствования ОПК и параметры гособоронзаказа. Экспертное мнение и аналитика