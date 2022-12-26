«Никакой сенсации»: эксперт о появлении беспилотников КНДР в небе Южной Кореи

По словам Андрея Ланькова, люди уже привыкли к «трениям» с Северной Кореей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жители Сеула спокойно отреагировали на появление в воздухе северокорейских беспилотников. Об этом заявил профессор Южнокорейского университета Кунмин Андрей Ланьков. По его словам, люди уже привыкли к «трениям» с КНДР.

«Никакой сенсацией это не считается. Хотя беспилотники эти, говорят, можно было видеть в городе невооруженным глазом», - отметил Андрей Ланьков.

По его мнению, власти КНДР хотят показать свою жесткость, отправляя беспилотники в Южную Корею.

«Два барана на узком мосту. Скажем так. В Пхеньяне и Сеуле сейчас сторонники жесткой линии и на любое действие другой стороны, которое воспринимают как угрожающее, они стремятся дать симметричный ответ», - добавил Ланьков.

Напомним, ранее сообщалось, что беспилотники КНДР проникли в воздушное пространство Южной Кореи. Они якобы долетели вплоть до окрестностей Сеула.

Для перехвата БПЛА в воздух были подняты южнокорейские истребители и вертолет. Также авиационные власти приостановили работу гражданских аэропортов.